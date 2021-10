Club Brugge spoelt oplawaai tegen Manchester City door met paintball, adamsappel van Philippe Clement geraakt: “Maar ik zie al mijn spelers nog even graag”

“Ik had mijn spelers anderhalf jaar geleden al beloofd een spelletje paintball te houden, maar door corona en ons drukke schema was het er nog niet van gekomen”, zegt trainer Philippe Clement. “Ik kan je niet vertellen wie de beste schutter was, maar iemand heeft wel mijn adamsappel geraakt. Ik heb zo mijn vermoedens maar het is aan jullie om uit te vissen wie mij heeft geraakt. Ik zie mijn spelers allemaal even graag.”

Clinton Mata had een alibi. De rechtsachter is opnieuw fit maar werd tijdens het spelletje paintball drie keer doodgeschoten. Hij kan dus moeilijk de dader zijn geweest.

Aan de wedstrijd tegen City houdt Club Brugge geen geblesseerden over voor de topper van zondag op Antwerp. De Amerikaan Owen Otasowie is ziek, maar hij zat de voorbije weken niet in de kern.

Mogelijk zal Philippe Clement op de Bosuil enkele spelers opnieuw kansen geven, zoals Ruud Vormer, de dubbele doelpuntenmaker tegen KV Kortrijk. Maar echt roteren zal de Club-coach pas woensdag in de bekerwedstrijd tegen Deinze doen.

Gesprek met Guardiola

Clement gaf nog mee dat hij een persoonlijk gesprek met Pep Guardiola had gehad. “Daarin vertelde hij wat hij had gezien in de wedstrijden van Club die hij bekeken had”, zei Clement. “Daarnaast hebben we het over enkele privé-zaken gehad.”

Clement was onder meer van plan Guardiola te vragen eens in City op bezoek te komen. Guardiola had voor de wedstrijd aan Anderlecht-coach Vincent Kompany om tips gevraagd. “Enerzijds wil Vincent als trainer van Anderlecht dat de Belgische ploegen het zo goed mogelijk doen voor de coëfficiënt”, zegt Clement. “Maar anderzijds is hij ook een vriend van Guardiola. Het zal schipperen voor hem zijn welke informatie hij doorgeeft. Maar je weet nooit of het echt waar is of verzonnen.”