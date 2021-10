PODCAST. “Kom maar op, feministes. Ik sta klaar met mijn baseball bat.” Hoe een Facebookrel voor assisen kwam

Geen moord, geen ontvoering, zelfs geen fysiek geweld werd Sami Haenen (34) aangewreven. En toch stond hij vorige week voor het Hof van Assisen in Luik. Haenen is een gefrustreerde eenzaat, die lange tijd vooral gekke YouTube-filmpjes maakte waarbij hij niet altijd even toonvast zong. Maar één post ontaardde in een gigantische Facebookrel, die ontspoorde in Wallonië en heel Frankrijk.