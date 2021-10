Vlaamse regering wil derde prik voor brede bevolking, uitbreiding van Covid Safe Ticket komt er niet

De Vlaamse regering wil de brede bevolking de kans geven een derde dosis, de zogeheten ‘boosterprik’ van het coronavaccin te krijgen. Dat heeft het kabinet van minister-president Jan Jambon vrijdag laten weten. De Vlaamse regering vraagt de Hoge Gezondheidsraad om snel duidelijkheid te geven over de boosterprik, en hoopt dat de Interministeriële Conferentie volksgezondheid de knoop daarover ook snel kan doorhakken. Een uitbreiding van het Covid Safe Ticket of de coronapas komt er in Vlaanderen niet.

Na de bewoners van woonzorgcentra, de mensen met een verzwakte immuniteit en de 65-plussers, wil de Vlaamse regering dus ook de rest van de bevolking de kans geven op een derde prik (of in het geval van het Johnson & Johnson-vaccin een tweede prik). Bedoeling is om op die manier de bescherming in de bredere bevolking te versterken.

Concreet wil Vlaanderen alle twaalfplussers een derde prik geven. Die vaccinatie zou verlopen via de vaccinatiecentra, die dus langer open zouden moeten blijven. Maar vooraleer Vlaanderen kan starten met die extra vaccinatie, is het wachten op het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Die raad krijgt van de Vlaamse regering de vraag om “snel duidelijkheid te geven, zodat de IMC hier ook snel een beslissing over kan nemen”, zo staat te lezen in een persbericht van minister-president Jan Jambon en minister van Volksgezondheid Wouter Beke.

Vaccinatiegraad

Op dit moment is in Vlaanderen zo’n 80 procent van de volledige bevolking (en ruim 91 procent van de volwassen bevolking) volledig gevaccineerd. Er zijn ook al ruim 350.000 Vlamingen (5,3 procent) die een extra dosis hebben gekregen. “De vaccinatie is en blijft de manier om het coronavirus te verslaan. In Vlaanderen kunnen we dankzij onze hoge vaccinatiegraad vrij leven en werken, maar waakzaamheid blijft geboden”, aldus Jambon.

Minister Beke roept ook de mensen die nog niet gevaccineerd zijn op om zich alsnog te laten prikken. “Als niet-gevaccineerde tussen de 18 en 65 jaar heb je tot tien keer meer kans om in het ziekenhuis te belanden bij een besmetting in vergelijking met iemand die volledig gevaccineerd is. Dit is een duidelijke oproep aan die mensen die zich nog steeds niet hebben laten vaccineren: neem uw verantwoordelijkheid!”

LEES OOK. Eindelijk antwoord op vaccinatiegraad van ziekenhuispatiënten: “We zien duidelijk verschil” (+)

Geen Covid Safe Ticket

De Vlaamse regering heeft vrijdag ook de eerdere beslissing over het Covid Safe Ticket herbevestigd. Er komt, in tegenstelling tot in Brussel en Wallonië, geen ruimere toepassing van de coronapas. De lokale besturen kunnen wel doelgericht bijkomende maatregelen nemen, bijvoorbeeld door mondmaskers op bepaalde plaatsen te verplichten. Volgens het kabinet-Jambon “in de wetenschap dat in de aanpak van de viruscirculatie mondmaskers effectiever zijn dan CST gezien ze ook besmetting bij en van gevaccineerden tegengaan”.

Vaccinverplichting ook voor ondersteunend zorgpersoneel

Terwijl de federale regering de verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel onderzoekt en voorbereidt, bekijkt de Vlaamse regering of dezelfde verplichting kan ingevoerd worden voor zorgpersoneel dat niet onder de federale wetgeving valt.

Verder is beslist om de contactopsporing en testing verder te zetten tot het einde van de winter. Op vraag van de eerstelijnszones, pediaters en artsen wil de regering de testing en tracing bij -12-jarigen wel afbouwen. Daar zouden bijvoorbeeld enkel nog de klinisch symptomatische gevallen getest worden.