KV Mechelen speelt zaterdag voor derde plaats: “Mooi, maar het moet beter dan tegen Beerschot”

KV Mechelen blijft maar winnen, en kan zaterdag tegen Zulte Waregem (18u30) zijn vijfde opeenvolgende overwinning boeken. “Het is mooi om vast te stellen dat we morgen voor de derde plaats spelen, maar met de winning streak an sich ben ik niet bezig”, aldus coach Wouter Vrancken.

Het is van het voorjaar van 1991 geleden, toen onder Fi Vanhoof, dat Malinwa nog eens vijf keer na elkaar won op het hoogste niveau in de reguliere competitie. Toch laat een mogelijke evenaring van die straffe reeks Vrancken koud. “Zo’n statistiek is voor jullie, journalisten, interessant, maar mij interesseert het eigenlijk niet. Ik kijk naar wat voor mijn voeten ligt.”

Dat het dertig jaar geleden is, toont nochtans aan hoe moeilijk het is om zo’n winning streak in eerste klasse neer te zetten. Vrancken beseft maar al te goed wat de 12 op 12 oplevert. “In een competitie waar de ploegen dermate aan elkaar gewaagd zijn, kan je met vier opeenvolgende zeges reuzestappen zetten. Als je ziet vanwaar we komen, is het mooi om te kunnen zeggen dat we morgen voor een plaats in de top 3 spelen.”

© BELGA

Een haalbare kaart wil Vrancken Essevee, dat vijftiende staat, niet noemen. “Zulte Waregem won op de vorige speeldag van Antwerp, zo zie je maar. Het is een ervaren ploeg die opnieuw energie kreeg, nadat ze de voorbije weken in mijn ogen onterecht geviseerd werd. We zullen op ons best moeten zijn om ertegen te winnen, en beter voor de dag moeten komen dan tegen Beerschot. Kwalitatief vond ik onze wedstrijd vorige week niet goed genoeg. Qua stabiliteit en efficiëntie hebben we stappen gezet, maar dat wil niet zeggen dat we aan kwaliteit mogen inboeten. Al klopt het wel dat we in het seizoensbegin zo’n wedstrijd als die tegen Beerschot wellicht niet hadden gewonnen.”

Shved keert terug

Van de geblesseerde sleutelpionnen keert Shved terug in de selectie. Van Damme (adductoren) en Engvall (quadriceps) kunnen volgende week gedeeltelijk bij de groep aanpikken. Peyre (achillespees) ging op controle. Het is nu afwachten of de injecties die hij kreeg een gunstig effect hebben op zijn revalidatie. Minder goed nieuws is er over Dassy. De jonge linksachter moet opnieuw een ingreep aan de knie ondergaan nadat zijn herstel na een complexe meniscusoperatie niet zoals verhoopt verliep. Dassy zal dit kalenderjaar niet meer in actie komen. Ook Dailly (knie) en Van den Eynden (chronische blessure quadriceps) blijven voorlopig out.