Wie niet gevaccineerd is, heeft momenteel tot tien keer meer kans om met corona in het ziekenhuis te belanden dan volledig gevaccineerden. Dat blijkt uit de gedetailleerde cijfers over de bezette bedden. “Het toont duidelijk aan dat de vaccins werken”, zegt coronacommissaris Pedro Facon. “Maar we zullen nog altijd ook een aantal gevaccineerden in het ziekenhuis zien.”