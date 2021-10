Minister Vandenbroucke wil apothekers vaccin laten toedienen: “Kaakslag voor artsen”

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) verzet zich met klem tegen het voorstel van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) om apothekers de toelating te geven om in hun apotheek het coronavaccin toe te dienen. “De regering is gewaarschuwd: dit zou weleens de spreekwoordelijke druppel te veel kunnen zijn”, zo klinkt het.

Vandenbroucke kondigde vrijdag aan dat hij werk maakt van een wetswijziging die ook apotheken moet toelaten om coronavaccins toe te dienen. Die maatregel moet huisartsen toelaten om zich meer op hun kernopdrachten te focussen, zo is de redenering. Maar BVAS is niet te spreken over de plannen van de minister: “Dit houdt ernstige risico’s in voor de patiënten. Het is bovendien een regelrechte kaakslag aan het adres van de artsen.”

“Vaccineren is een medische handeling die alleen door artsen of door verpleegkundigen onder het toezicht van artsen uitgevoerd kan worden”, zegt Luc Herry, voorzitter van het syndicaat. “Omwille van het risico op nevenwerkingen, contra-indicaties en complicaties is het vereist dat een arts aanwezig is die snel kan diagnosticeren en behandelen. Een apotheker heeft die competenties niet en een korte spoed-opleiding tot vaccinator zal daar weinig aan veranderen. Het is overigens zeer de vraag wat die zogenaamde opleiding voorstelt”, klinkt het nog.

“Ze willen takenpakket op onverantwoorde manier uitbreiden”

De apothekers lobbyen volgens BVAS al langer om zelf te mogen vaccineren tegen corona. “Ze willen hun takenpakket op een onverantwoorde manier uitbreiden ten koste van de artsen. Voor BVAS is het klaar en duidelijk: laat de farmacie over aan de apothekers en de geneeskunde aan de artsen.”

BVAS heeft ook een waarschuwing in petto voor de regering: “De artsen hebben het gehad met de denigrerende manier waarop de regering hen systematisch miskent. Ze zijn meer en meer gedegouteerd over slechte regeringsbeslissingen waarover ze niet eens gehoord werden. De regering is gewaarschuwd: dit zou weleens de spreekwoordelijke druppel te veel kunnen zijn.”