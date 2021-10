Man (65) krijgt celstraf voor seksuele relatie met minderjarige: “Welk meisje zou nu vallen voor deze ‘adonis’?”

Een 65-jarige man uit Zonhoven is veroordeeld tot vier jaar effectieve celstraf wegens een seksuele relatie met een zestienjarig meisje, dat hij via haar paardenhobby had leren kennen. Zij hielp mee in de manege en de ruiterclub waar de man bestuurslid was. De man beweerde dat ze al achttien jaar oud was toen ze een seks hadden, maar ze was jonger. De Hasseltse correctionele rechtbank heeft de zestiger voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet. Het parket vorderde de onmiddellijke aanhouding, maar daar ging de rechtbank niet op in.

De feiten speelden zich af tussen eind november 2014 en 1 december 2016. “Welk meisje zou nu vallen voor deze ‘adonis’ van toen 61 jaar?,” vroeg advocaat Steve Geerdens zich smalend af. Hij vroeg de aanstelling van een deskundige om de schade te begroten. Die deskundige is vrijdag aangesteld en in mei volgend jaar volgen de debatten op burgerlijk gebied. Aan de ouders van het meisje moet de veroordeelde in totaal 3.000 euro betalen.

De verdediging van de man sprak van een woord tegen woord dossier, maar de openbare aanklager verwees naar objectieve elementen, zoals het audiovisueel verhoor met zeer gedetailleerde verklaringen van het slachtoffer. Tijdens het proces werd gezegd dat het typerend is dat slachtoffers van dergelijk misbruik pas jaren later met hun verhaal naar buiten durven komen. De burgerlijke partij had het zelfs een tijdlang verzwegen voor haar ouders.

Het meisje leerde de man kennen in de ruiterclub, waar ze de paarden verzorgde. “Beklaagde zat in het bestuur en had dus ten aanzien van het meisje groot aanzien. Er was 42 jaar leeftijdsverschil en dat is bijzonder veel. Er is sprake van morele dwang die de toestemming van het meisje heeft aangetast”, zei de openbare aanklager. Getuigen verklaarden dat het aannemelijker was dat beklaagde misbruik had gemaakt van het timide meisje.

Volgens de rechtbank had het meisje zeker niet de bedoeling een valse aangifte tegen de man te formuleren, zoals de beklaagde beweerde. De rechtbank bestempelde de feiten als bijzonder ernstig, omdat het ging om herhaaldelijk verkrachten. Een behandeling achtte de rechtbank niet aangewezen, aangezien de beklaagde bleef volhouden dat zij haar toestemming had gegeven.