NAVO richt innovatiefonds van miljard euro op

Het nieuwe fonds moet ervoor zorgen dat de bondgenoten nieuwe technologieën en capaciteiten niet mislopen, aldus de NAVO-baas tijdens een persconferentie na de vergadering van de ministers van Defensie, op donderdag en vrijdag op de hoofdzetel van de NAVO in Brussel. “Ik verwacht dat het fonds een miljard euro investeert met innovatie-actoren uit de hele alliantie”, aldus Stoltenberg. Hij hoopt dat de NAVO haar “technologische voorsprong” op tegenstrevers zoals Rusland en China kan behouden.

Zeventien landen ondertekenden het akkoord. Het gaat naast België om Duitsland, Estland, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Tsjechië, Roemenië, het Verenigd Koninkrijk, Slovakije en Slovenië, aldus de NAVO. Grote afwezigen zijn Frankrijk en de Verenigde Staten, twee landen die een grote defensie-industrie hebben en grote budgetten voor onderzoek en ontwikkeling (R&D). Het fonds is bedoeld voor domeinen zoals hypersonische aandrijfsystemen, autonome vliegtuigen en andere robotsystemen die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie.

België diende concrete projecten in die mogelijk een financiering uit het fonds krijgen, in domeinen zoals kunstmatige intelligentie (AI) en vloeistofmechanica, zei minister van Defensie Ludivine Dedonder aan nieuwsagentschap Belga.

Tijdens de laatste NAVO-top, op 14 juni in Brussel, beslisten de staatshoofden en regeringsleiders van de dertig lidstaten ook om een civiel-militaire innovatie-accelerator (DIANA) op te richten. In dat kader gingen de bondgenoten het engagement aan om een netwerk van technologische testcentra en acceleratorsites ter beschikking te stellen. Zo moet burgerlijke innovatie beter worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden. Volgens de secretaris-generaal keurden de defensieministers ook de allereerste kunstmatige-intelligentiestrategie van de NAVO goed. AI kan zo gebruikt worden in de analyse van gegevens en beelden en voor cyberdefensie.