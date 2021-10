Europese leiders geven afscheidnemende Merkel staande ovatie

De Europese staatshoofden en regeringsleiders hebben op de laatste dag van hun top in Brussel afscheidnemend Duits bondskanselier Angela Merkel in de bloemetjes gezet en met een staande ovatie bedacht. “Als Parijs zonder de Eiffeltoren”, stond voorzitter Michel stil bij haar afscheid van het Europese toneel. Ook premier Alexander de Croo had lovende woorden voor Merkel. “Zij is iemand die zestien jaar haar stempel op Europa heeft gedrukt en de 27 lidstaten heeft geholpen om goede beslissingen te maken.”

Nu de coalitiegesprekken tussen socialisten, groenen en liberalen uit de startblokken zijn geschoten, heeft het er alle schijn van dat Merkel tegen de Europese top van 16 en 17 december geen bondskanselier meer zal zijn. Zestien jaar lang speelde de christendemocrate een hoofdrol in de Europese toppolitiek.

“Jouw afscheid van het Europese toneel raakt ons politiek, maar vervult ons ook met emotie. Jij bent een monument (...) De Europese Raad zonder Angela is als Rome zonder het Vaticaan of Parijs zonder de Eiffeltoren”, zo lauwerde Michel de bondskanselier, die liefst 107 Europese toppen op de teller heeft staan. Net als vele regeringsleiders had Michel enkel woorden van lof voor Merkel.

De Belgische oud-premier prees haar intellectuele nieuwsgierigheid en eenvoud, maar ook haar vermogen om telkens opnieuw bruggen te slaan en compromissen uit de brand te slepen. “Jouw wijsheid zal gemist worden, in het bijzonder op moeilijke momenten.”

© EPA-EFE

Op haar - allicht - laatste top wierp Merkel haar gewicht nog een keer in de schaal, ditmaal om een openlijke confrontatie met Polen te vermijden en de dialoog te blijven voeren met de nationalistische regering in Warschau over de schendingen van de rechtsstaat.

Als afscheidscadeau mocht Merkel een artistieke replica van het Europagebouw -de zetel van de Europese Raad - van de hand van de Nederlands-Franse designer Maxim Duterre in ontvangst nemen. Michel overhandigde ook een exemplaar aan de afscheidnemende Zweedse premier Stefan Löfven, ook al sinds 2014 van de partij op Europese toppen.

© AFP

bekijk ook

Van ‘Mädchen’ tot ‘Mutti’: dit was 16 jaar Merkel

Angela Merkel met veel egards ontvangen door koning Filip en premier De Croo