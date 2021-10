Neymar krijgt bal door de benen gespeeld en revancheert zich op PSG-ploegmakker: “Je reactie was zeer lelijk”

PSG bereidt zich momenteel voor op de klassieker van zondag tegen Olympique Marseille. Neymar zal zich ongetwijfeld willen tonen in de Franse topper, maar op training kreeg de Braziliaanse superster voor één keer eens zelf een bal door de benen gespeeld door een van zijn ploegmakkers. Neymar nam echter wraak door Ander Herrera een trap te verkopen. “Je reactie was zeer lelijk”, lachte de middenvelder. “Ik had je nochtans gewaarschuwd!”