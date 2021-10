Johan Neyts: “Boosterprik is virologisch een bonus”, maar ook een “complex verhaal”

Virologisch is een derde prik tegen het coronavirus “zeker een bonus”, maar er kunnen een aantal ethische en andere kanttekeningen worden gemaakt bij de beslissing. Dat zegt viroloog Johan Neyts van de KU Leuven. “Het is een complex verhaal zonder zwart-wit antwoord.”

“Virologisch gezien ben ik enthousiast over de boosterprik”, zegt Neyts. “Het is zeker een bonus. Resultaten uit Israël wijzen heel duidelijk in die richting. Daar heeft men per leeftijdsgroep bekeken wat de impact van de derde dosis is op de kans op een infectie. Vanaf acht tot tien dagen na de derde prik daalt de kans op een infectie met een factor 10 tot 20. Dat is ook logisch: de derde prik geeft meer antistoffen. Die nemen stilaan af, zeker bij mensen die al in januari of februari zijn gevaccineerd. En de derde prik zorgt ook dat het immuunsysteem op langere termijn het effect behoudt.”

Er zijn echter ook andere overwegingen te maken, zegt de viroloog. “Als de vaccins in het Westen worden gebruikt, kunnen ze niet dienen in ontwikkelingslanden. Dat is een ethische vraag.” Anderzijds moeten de mRNA-vaccins sterk gekoeld worden en zijn ze daardoor minder eenvoudig te verdelen in ontwikkelingslanden. “In het Westen kunnen ze wel optimaal gebruikt worden.” Hoe dan ook zullen de productie en de distributie van vaccins voor derdewereldlanden moeten worden opgeschaald, aldus Neyts.

“Men werkt bovendien ook aan een versie 2.0 van de vaccins”, zegt Neyts. “De vraag is dan ook of men nu holderdebolder een derde prik moet gaan uitrollen met de oorspronkelijke vaccins. Wacht men niet beter op de geüpdatete vaccins voor mensen onder 50 jaar? Het huidige vaccin is gebaseerd op een stam die niet meer bestaat. Dat is ook een element in het verhaal.” Het is niet duidelijk wanneer de vernieuwde vaccins klaar zullen zijn.