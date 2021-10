Na eigen onderzoek geeft Twitter toe: tweets van rechtse politici in het voordeel door algoritme

Uit het onderzoek dat Twitter sinds april zelf voerde, blijkt dat de startpagina die de zo’n 200 miljoen gebruikers van het platform te zien krijgen vaker en meer gevuld zijn met conservatievere berichten. Met andere woorden: op de persoonlijke tijdlijn van gebruikers, die tweets rangschikt volgens meest recente publicatie, komen vaker rechtse politici aan het woord dan linkse.

Twitter onderzocht naar eigen zeggen tweets van politici uit zeven verschillende landen: het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Japan. Het richtte zich ook in het bijzonder op tweets van Amerikaanse media zoals Fox News, The New York Times en BuzzFeed. In alle landen behalve Duitsland is er sprake van “een statistisch significant verschil ten gunste van de politieke rechtervleugel”. Tweets van rechtse politici uit die landen waren dus in het voordeel in het algoritme van Twitter in vergelijking met tweets van linkse politici. Voor eerder conservatieve nieuwsorganisaties gold hetzelfde. In het algemeen werden tweets van politici ook vaker weergegeven door het algoritme dan tweets die volgens de ‘meest recente’ chronologie zouden moeten verschijnen.

Grootste verschil in Canada

De grootste discrepantie tussen rechts en links stelden de onderzoekers vast in Canada (liberalen 43% tegenover conservatieven 167%), gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (de Labour Party 112% tegenover de Conservative Party 176%).

In de paper van 27 pagina’s die de resultaten van het onderzoek blootleggen, staat echter niet hoe het precies komt dat het algoritme van Twitter zo werkt. “Dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden en moet uit verder onderzoek blijken”, klinkt het.