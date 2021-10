Cameraregisseur Halyna Hutchins (42) kwam om het leven in een woestijn in New Mexico, maar ze groeide op in een legerbasis op de poolcirkel. De Oekraïense was een “rijzende ster”, in de wereld van de cinematografie. Collega’s noemen haar een “groot talent” en een “ongelooflijke artiest”. “Maar vooral ook een fantastische moeder.”