Pep Guardiola steunt in coma geslagen Belgische Manchester City-fan met t-shirt: “Dit is moeilijk te begrijpen”

LEES OOK. Club Brugge-hooligan die City-fan Guido in coma sloeg, heeft spijt: “Hij juichte. Dat is in het verkeerde keelgat geschoten”

LEES OOK. Club Brugge haalt promofilmpje met verdachte van zware agressie op Manchester City-fan offline uit respect voor slachtoffer

Hij is nog altijd niet ontwaakt uit zijn coma, Manchester City-fan Guido De Pauw uit Ninove. De dokters vermoeden dat de man ook blijvende hersenschade zal overhouden aan de aanval door vijf Club Brugge-fans. Toen Guido dinsdagavond na de match Club Brugge-Manchester City in de shop van de snelwegparking in Drongen stond aan te schuiven voor een broodje, namen de vijf zijn City-sjaal af. Toen hij zijn sjaal terugeiste, sloeg een Club-supporter hem neer.

Guido kan dus alles steun gebruiken en dat besefte ook Pep Guardiola. De trainer van de Engelse topclub verscheen vrijdag met een speciaal gemaakt t-shirt op zijn persconferentie.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Catalaan liet weten dat hij de beste wensen heeft verstuurd naar De Pauw en dat onze landgenoot en zijn familie de volle steun hebben van iedereen bij Man City.

“We zijn vrij optimistisch”, aldus Guardiola. “In de laatste uren is hij beter geworden. Hij krijgt alle steun vanuit de club aangaande het onderzoek. En een dikke knuffel voor hem en zijn familie. We hopen dat hij snel weer in het Etihad Stadium zal zijn om ons te volgen. Hopelijk gebeurt dit niet nog eens. Het is moeilijk om te begrijpen dat mensen naar een voetbalwedstrijd gaan kijken om dan achteraf zo’n vreselijke dingen te doen. Hopelijk doen ze in Brugge een correct onderzoek en wordt er actie ondernomen tegen de mensen die dit veroorzaakt hebben.”