Belgische supportersfederatie veroordeelt geweld in en rond voetbalstadions: “Dit schikt elke voetballiefhebber”

Belgian Supporters, de overkoepelende vereniging van supportersfederaties, veroordeelt alle geweld die de voorbije weken in een rond de Belgische voetbalstadions plaatsvonden. “Het toenemend aantal incidenten rondom voetbal schokt elke voetballiefhebber”, laat voorzitter Eddy Janssis vrijdag na overleg met de Pro League, de Belgische voetbalbond en minister Annelies Verlinden (CD&V) optekenen.

Behalve het geweld in en rond voetbalstadions werden ook de gevaren door het gebruik van vuurwerk en andere pyrotechniek besproken. “Dergelijk schandelijk gedrag straalt helaas een veralgemening af op alle supporters”, aldus Janssis. “In het verleden hebben wij wel vaker ervaren hoe de beeldvorming rond supporters zwaar belast werd door ontoelaatbare excessen, begaan door een minderheid.”

Belgian supporters is sinds zijn oprichting permanent bezig met sensibilisering, positieve supportersbeleving, sfeer- en supporterscultuur. “Voetbal is nu eenmaal omgeven door groepsgevoel en wedstrijdbeleving. Teams spelen beter wanneer hun twaalfde man als één blok achter hen staat en dat ook zichtbaar maakt”, zegt Janssis. “Maar sfeerbeleving en supporterscultuur zijn ontegenzeggelijk iets helemaal anders dan barbaarse, ondoordachte en verwerpelijke geweldpleging.”

“Wij veroordelen dergelijk gedrag heel sterk”, vult Janssis aan. “Het gedrag van een hele kleine minderheid treft in de eerste plaats de directe slachtoffers, maar dreigt ook de hele supportersfamilie te treffen. Wij beraden ons met onze supportersverenigingen over hoe we dit het hoofd kunnen bieden.”

De Pro League en Belgische voetbalbond zullen intussen een actieplan uitwerken. Er komt ook een mediacampagne om supporters op te roepen de matchen in de beste en veiligste omstandigheden te laten verlopen.