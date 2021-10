Bayern-coach Nagelsmann voelt zich steeds beter na coronabesmetting: “Ik ben weer relatief energiek”

Julian Nagelsmann voelt zich met de dag beter. De trainer van Bayern München raakte onlangs besmet met het coronavirus en zit in afzondering thuis. Hij vertrouwt komend weekend in de thuiswedstrijd tegen Hoffenheim volledig op zijn assistenten.

“Ik ben goedgehumeurd en wil graag snel terugkomen”, zei Nagelsmann (34) vrijdag tijdens een videogesprek. “Ik ben weer relatief energiek en voel me duidelijk beter dan eerder deze week.”

Nagelsmann, die nog niet weet wanneer hij weer naar de club kan komen, moet het duel met Hoffenheim via de televisie volgen. “Ik vertrouw erop dat mijn mensen de juiste bewoordingen zullen gebruiken”, aldus de trainer, die de hele wedstrijd in contact staat met zijn assistenten. In de rust gaat hij de selectie niet toespreken.

De trainer van Bayern, die twee vaccinaties heeft gehad, heeft geen idee waar en hoe hij het coronavirus heeft opgelopen. “Ik kan het niet voor 100 procent verklaren. Ik was er ook wel een beetje bang voor. Ik dacht dat het een griepje was.”

Nagelsmann ontbrak woensdagavond in Lissabon op de bank bij de gewonnen uitwedstrijd van zijn ploeg in de Champions League tegen Benfica (0-4). Bayern had aanvankelijk gemeld dat Nagelsmann vanwege griep afwezig was.