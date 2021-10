Anuna De Wever onder vuur na uitspraak tijdens klimaatmars: “Dit is toxische onzin die breed veroordeeld mag worden”

“Ondanks alle lof voor het engagement van Anuna: hiermee ben ik het niet eens”, schrijft Amir Bachrouri, voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad op Twitter. “Het klimaatverhaal moet een en-en-verhaal zijn: studeren, kennis opdoen (want het is dankzij die kennis en expertise dat we weten dat er iets moet veranderen) én betogen om iets met die kennis te doen. Onderwijs is zo’n belangrijke motor voor sociale mobiliteit. Kennis is macht, en daar geloof ik heilig in. Studeren. Studeren. En nog eens studeren. Dat is wat ons mama mij altijd heeft ingelepeld. En deze barslechte communicatie is geen excuus om het niet te hebben over waarvoor alle jongeren op straat kwamen. Het blijft noodzakelijk om zsm met een daadkrachtig beleid deze crisis aan te pakken. Maar zoals gezegd: met rede, zonder doemdenken!”

“Deze uitspraak getuigt van zo een onverantwoordelijkheid”

Pedagoog Pedro De Bruyckere richt zich rechtstreeks tot De Wever: “Beste Anuna, deze uitspraak getuigt van zo een onverantwoordelijkheid dat het misschien gezond is uit je bubbel te komen. Wel slim om terug aandacht te genereren, maar nee.”

“Alle respect voor je inzet en mening Anuna, maar dit is een soort doemdenken en een destructief idee dat ik niet in de hoofden van mijn kinderen of mijn leerlingen wil laten nestelen”, vindt dan weer opiniemaker Dayb Abou Jahja. “ Er is een toekomst en er is hoop. Sterker nog, het kan nog beter zijn dan het heden en verleden.

“Doemprofeten zijn van alle tijden. En ze hebben altijd ongelijk gehad”, klinkt het dan weer bij econoom Geert Noels. “De jeugd pessimistisch maken over de toekomst, en hoop en dromen wegnemen is niet wat het klimaat of wat dan ook zal redden.”

“Sorry, maar dit is toxische onzin”, aldus journalist Joël De Ceulaer. “Je moet net wél naar school, potjandorie, om het klimaat te helpen redden! En straks klagen dat kinderen depressief worden. Dit fatalisme mag echt breed veroordeeld worden.

“Opkomen voor het klimaat in het weekend”

Europees Parlementslid Assita Kanko (N-VA) pleit er dan ook voor om niet langer te spijbelen, maar om te betogen in het weekend. “Miljoenen kinderen hebben geen toegang tot onderwijs. En hier spijbelt Anuna voor het klimaat. Als tiener riep ik de jeugd op om in opstand te komen tegen dictatuur in Burkina. Wel buiten de schooluren. Waarom niet opkomen voor het klimaat in het weekend?”