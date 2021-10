Het is zondag van moeten voor Marc Brys en OHL tegen STVV, maar… : “Als mijn vrouw zegt dat ik moét stofzuigen, heb ik daar ook geen zin in”

Na elf wedstrijden telt OHL nog altijd maar één overwinning. Daar willen ze in Leuven verandering in brengen, zondagavond thuis tegen STVV. Al beseft coach Marc Brys ook wel dat ze die boodschap dit seizoen al vaker hebben gebracht. “We gaan voor drie punten, maar dat zeggen we elke week”, klinkt het. “Op een bepaald moment moet je een zege zelf afdwingen.”

Drie keer heeft OHL dit seizoen al verloren. Valt best mee, als je het zo bekijkt. Alleen Club Brugge, Anderlecht en Charleroi doen beter. Het probleem bij de Leuvenaars is dat ze ook niet winnen. Daar staat de teller nog maar op één, alleen Beerschot doet slechter. OHL verzamelt gelijke spelen. Vaak is het voetbal degelijk tot goed, maar worden de kansen niet afgemaakt.

Zondagavond tegen STVV wil Marc Brys verandering zien. En dan vooral op het scorebord. Tijd om eindelijk nog eens te winnen. “Je kan niet blijven zeggen dat we meer verdienen op basis van ons spel”, zegt hij. “We gaan voor drie punten, maar dat zeggen we elke week. Op een bepaald moment moet je een zege zelf afdwingen.”

© BELGA

Stofzuigen

Het lijkt zondag redelijk van te moeten, al neemt Brys dat woord liever niet in de mond. “Moeten is een slechte raadgever. Als mijn vrouw zegt dat ik moet stofzuigen, heb ik daar ook geen zin in. Dat werkt contraproductief”, klinkt het.

STVV, dat 2-2 gelijkspeelde tegen Anderlecht met uitstekend voetbal, liet vorige alvast zien dat het geen eitje wordt voor OHL zondagavond. “Ik vind dat een goed team”, zegt Brys over zijn ex-club. “Ze waren echt sterk tegen RSCA en ik zou het niet zomaar als een ploeg uit de rechterkolom omschrijven. We zijn al slechtere tegenstrevers tegengekomen. Onderschatting zou in onze huidige situatie hoe dan ook totaal misplaatst zijn.”

Malinov is opnieuw inzetbaar na een klein bekkenprobleem. Ook Sadzoute is speelklaar. Hij trainde voor het eerst een hele week mee. Sekidika is onzeker met een klein knieprobleem. Rezaei trainde vandaag niet mee omdat hij koorts maakte na zijn coronavaccinatie.