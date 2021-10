Wouter Vandenhaute vindt 42 miljoen euro vers kapitaal en wil club hervormen: ook voorzitter investeert nu in Anderlecht

Het vorige akkoord dat in april werd bereikt om de club uit het financiële slop te halen, werd nooit uitgevoerd. In april is gestemd dat Coucke 33 miljoen van zijn schulden ging omzetten in kapitaal en er ging 25 miljoen vers geld komen. Zeven miljoen kwam van de bestaande aandeelhouders, vijf van Coucke en twee van B-aandeelhouders. Michael Verschueren ging 18 miljoen euro zoeken. Dat geld werd niet gevonden en daarom werkte voorzitter Wouter Vandenhaute aan een nieuw plan. Al snel werd duidelijk dat hij van zijn voornemen om zelf geen geld in de club te investeren zou moeten afstappen.

Vandenhaute (59), groot en bekend geworden in de media en onder meer baas van Flanders Classics, gaat nu dus ook in Anderlecht investeren en vond in de West-Vlaamse financieel expert Geert Duyck een partner. Duyck is managing partner van CVC Capital, een van de grootste private-equity-fondsen ter wereld. Hij wordt omschreven als een van de belangrijkste Vlamingen in de internationale haute finance. Een Kortrijkzaan met een neus voor deals. Zo sleepte hij in 2013 voor CVC een lucratieve deal met Bpost in de wacht. Duyck is discreet en daarom onbekend bij het grote publiek maar heeft een goede reputatie in de financiële wereld. Hij is supporter van Anderlecht en maakte vier jaar geleden al deel uit van de groep die samen met Vandenhaute Anderlecht wilde overnemen. Het was evenwel Marc Coucke die eind 2017 het pleit won.

Marc Coucke

Intussen werken Vandenhaute als voorzitter en Coucke als eigenaar samen om het financieel noodlijdende Anderlecht weer gezond te maken. Daarom maakte Vandenhaute een plan dat zopas werd goedgekeurd, zelfs door de lange tijd onwillige B-aandeelhouders. Vandenhaute en Duyck richtten het bedrijf mauvavie (paars voor het leven, nvdr) op en leggen samen 24 miljoen euro op tafel. Ze zullen via een kapitaalsverhoging ruim 25 procent van de aandelen in handen krijgen. Alychio (het familie-investeringsbedrijf van Marc Coucke) blijft meerderheidsaandeelhouder en pompt op zijn beurt ook nog eens 11 miljoen euro in de club. De zogenaamde B-aandeelhouders, verzameld rond Michael Verschueren met ook nog Johan Beerlandt, de familie Davignon en de twee dochters van Roger Vanden Stock, zorgen voor 2 miljoen euro extra en behouden ruim tien procent van de aandelen. Ook Steven Buyse, een medewerker van Geert Duyck bij CVC Capital, zal 5 miljoen euro investeren. In totaal dus 42 miljoen euro vers kapitaal.

Er is meer. Van de 51 miljoen euro schulden van de club aan Alychio, Coucke dus, zet hij er 18 miljoen euro om in kapitaal, 33 miljoen euro wordt kwijtgescholden tot de club weer gezond wordt en de schulden weer kunnen worden terugbetaald. Het zogenaamde meilleure fortune (kwijtgescholden schulden komen weer tot leven als het bedrijf opnieuw beter gaat draaien en gezond wordt).

Het akkoord wordt nu voorgelegd aan de ruling commissie en het management moet een intensieve doorlichting maken van de club. Er moet met een nieuwe businessplan komen. Dat moet rond zijn voor Kerstmis. De interne audit zal geleid worden door sportief directeur Peter Verbeke. De club neemt na tien maanden afscheid van CEO Jos Donvil en Peter Verbeke wordt de nieuwe sterke man in het management. De Vincent Mannaert van Anderlecht zeg maar. Paars-wit neemt (alweer) een nieuwe start.