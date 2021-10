Aangevallen Manchester City-fan wordt niet meer beademd, maar heeft hersenschade opgelopen: “De volgende dagen zullen duidelijk maken hoe ernstig de gevolgen zijn”

De feiten gebeurden dinsdagavond op de parking langs de E40 in de Gentse deelgemeente Drongen. De 63-jarige man uit Ninove droeg een sjaal van Manchester City en was na de voetbalmatch tegen Club Brugge met de wagen gestopt op de snelwegparking. Volgens de eerste vaststellingen van het onderzoek zou zijn voetbalsjaal in de tankshop afgenomen zijn door een verdachte, waarna die ermee naar buiten stapte. Daaropvolgend kwam het slachtoffer in confrontatie met enkele verdachten op de parking, en belandde hij op de grond na fysieke agressie.

LEES OOK. Club Brugge-hooligan die City-fan Guido in coma sloeg, heeft spijt: “Hij juichte. Dat is in het verkeerde keelgat geschoten” (+)

De politie pakte in de nacht van dinsdag op woensdag vijf personen op. Ze werden woensdag verhoord, en verschenen donderdag voor de onderzoeksrechter in Gent. Drie verdachten werden in verdenking gesteld voor schuldig verzuim maar vrijgelaten onder voorwaarden, onder meer een verbod om voetbalmatchen bij te wonen. De man die de agressie pleegde en de man die de sjaal afnam, werden aangehouden door de onderzoeksrechter.

LEES OOK. Pep Guardiola steunt in coma geslagen Belgische Manchester City-fan met t-shirt: “Dit is moeilijk te begrijpen”

Het slachtoffer verkeerde een tijdlang in levensgevaar maar dat is intussen geweken. Zijn zoon geeft op Facebook meer informatie over de toestand van zijn vader. “Guido wordt niet meer beademd maar hij heeft hersenschade opgelopen... De volgende uren/dagen zullen duidelijk maken hoe ernstig de gevolgen zullen zijn. Zijn uitstekende lichamelijke conditie helpt zijn vooruitgang in positieve zin.”

“Clubsupporters hebben zijn leven gered”

De vijf verdachten zijn supporters van Club Brugge, maar de club liet al weten dat ze niet meer welkom zijn in het stadion. “We weten nu dat hij bijna zijn leven verloor door Club-‘supporters’, maar we willen benadrukken dat het net Clubsupporters zijn die zijn leven hebben gered. Deze supporters hebben de hulpdiensten meteen verwittigd en geen kostbare tijd verloren. We kunnen jullie, en zeker Sven, niet genoeg bedanken. Hemelsblauw, donkerblauw, zwart, paars, rood? Het maakt niets uit. Respect, dat is het enige wat telt”, schrijft de zoon, die medevoorzitter is van de Belgische Manchester City-supporterclub Blue Moon Belgium.