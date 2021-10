Europees Commissievoorzitter Von der Leyen: “Door de Wit-Russische overheid gesponsorde mensensmokkel moet stoppen”

Letland, Litouwen en Polen klagen al een tijd aan dat Wit-Rusland migranten en vluchtelingen, voornamelijk afkomstig uit Irak en Afghanistan, in grote getale hun grondgebied binnenbrengt. Door de zwakke plekken in de Europese buitengrens op die manier uit te buiten, wil Minsk de Europese Unie onder druk zetten als vergelding voor de vele sancties die de voorbije maanden genomen werden. Aanleiding daarvoor was in de eerste plaats de vervalste uitslag van de verkiezingsuitslag in augustus vorig jaar en het daaropvolgende hardhandige neerslaan van protesten.

Op de Europese top in Brussel bespraken de staatshoofden en regeringsleiders de kwestie-Wit-Rusland. Wat het regime van Loekasjenko doet aan zijn grens met de EU, zei Commissievoorzitter von der Leyen na afloop, is migratie “instrumentaliseren”. De Unie wil de druk op Loekasjenko hoog houden door indien nodig nieuwe sancties te treffen. Ze behandelt de zaak met hoogdringendheid.

Volgens de Europese leiders werkt Wit-Rusland zelfs aan nieuwe migratieroutes om de Unie verder te treiteren. Het land heeft aan bijkomende derde landen visumvrijstellingen aangeboden. “Met deze landen gaan wij verder werken om deze door de overheid gesponsorde mensensmokkel in te dijken”, zei von der Leyen.

Waar de Europese Unie niet op ingaat, is de vraag van 12 lidstaten om ook de bouw van fysieke barrières die irreguliere migratie moeten tegenhouden, zoals hekkens en prikkeldraad, met EU-geld te financieren. Niet alleen Letland, Litouwen en Polen, maar ook Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Griekenland, Hongarije en Slovakije hadden daar om gevraagd. Maar de andere lidstaten willen daar niet op ingaan, blijkt nu. Bovendien heeft Von der Leyen de leiders naar eigen zeggen duidelijk gemaakt dat zowel haar Commissie als het Europees Parlement niet met zo’n vorm van Europese financiering willen instemmen.