Israël verklaart zes Palestijnse ngo’s tot terreurorganisaties

De ngo’s zijn naar verluidt doorslaggevend voor de financiering van PFLP (Popular Front for the Liberation of Palestine). Ze ontvingen grote bedragen uit Europese landen. Met het geld zou PFLP ook familie van aanslagplegers hebben betaald.

Israël deelde mee dat met de beslissing elke activiteit van de betrokken ngo’s in het land verboden is. Elkeen die zich bij de organisaties aansluit of hen ondersteunt, kan strafrechtelijk vervolgd worden. Israël zal zich tot de internationale instanties wenden die deze ngo’s financieel ondersteunen of met hen samenwerken, met als doel de steun tot een einde te brengen.

“Gevaarlijke ontwikkeling”

Amnesty International en Human Rights Watch bekritiseerden de beslissing van Israël. “Deze vreselijke en onterechte beslissing is een aanval van de Israëlische regering op de internationale mensenrechtenbeweging”, zo namen de twee mensenrechtenorganisaties gezamenlijk stelling.

De directeur van Al-Haq noemde de Israëlisch stap een “gevaarlijke ontwikkeling”, zo meldde het Palestijnse persbureau Wafa. Het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken sprak volgens Wafa van een “strategische aanval op de Palestijnse burgersamenleving”.

Europees geld “gebruikt om aanslagplegers te financieren”

In mei had de Israëlische inlichtingendienst Shin Beth ngo’s op de Westelijke Jordaanoever beschuldigd van het verduisteren van fondsen van verscheidene Europese landen, waaronder België, Zwitserland, Duitsland, Spanje en Groot-Brittannië, ten bate van PFLP. Een hoge Israëlische veiligheidsfunctionaris die anoniem wou blijven, zei dat “tientallen miljoenen dollars” overgemaakt waren “zonder dat ook maar één regering wist waar het geld naartoe ging”.

“Met dit geld kon PFLP gezinnen van gevangenen en aanslagplegers financieren, lonen aan zijn leden betalen, zijn terreuractiviteiten versterken en zijn ideologie verspreiden”, zei het ministerie van Defensie vrijdag. Het riep de internationale gemeenschap op “elk contact te verbreken” met dit soort van verenigingen en organisaties.