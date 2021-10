Klokkenluider krijgt 200 miljoen dollar van Amerikaanse waakhond voor onthullen Libor-schandaal

De Amerikaanse financiële toezichthouder CFTC heeft een klokkenluider een recordbedrag van 200 miljoen dollar (zowat 172 miljoen euro) betaald. De tipgever hielp de autoriteiten in de VS en Groot-Brittannië bij het ophelderen van de rentemanipulatie in het zogenaamde Libor-schandaal. Dat meldt de Wall Street Journal vrijdag op gezag van insiders.