Burgemeester van Verviers “kreeg mail met aankondiging noodfase niet”

Na de burgemeesters van Eupen en Limbourg was het vrijdagnamiddag de beurt aan Sophie Lambert, waarnemend burgemeester van Verviers, om te getuigen in de onderzoekscommissie. “Wij hadden de indruk dat de situatie in Verviers werd onderschat in vergelijking met wat er in Pepinster gebeurde”, aldus Lambert. “Nochtans werden we op 15 juli totaal overweldigd. Die dag overschreed de ramp ons vermogen om in te grijpen totaal”, zo zei de PS-politica. Ze sprak daarbij van een gevoel van onmacht en “verlatenheid”. “Ik had geen direct contact met de provinciale crisiscel. Het enige contact dat ik had, was met de noodplanner”, klonk het.

De situatie was nog erger. Lambert, die op het moment van de feiten titelvoerend burgemeester Muriel Targnion verving, heeft op 14 juli de mail van de provincie waarin de provinciale fase werd afgekondigd, niet gekregen. “De gouverneur was niet op de hoogte dat ik in functie was en de mail is me dus niet bezorgd. Ik ben ook op geen andere manier gewaarschuwd”, zo zei ze aan de verbaasde Waalse parlementsleden.

In de namiddag van die 14de juli dachten de autoriteiten dat Verviers gespaard zou blijven, onder meer dankzij het vallei-effect en de bufferzones. Maar dat blijkt een vergissing. Verviers wordt zwaar getroffen en er vallen slachtoffers. Een bericht met de vraag voor een preventieve evacuatie is nooit bij de verantwoordelijke aangekomen. “Ik heb dat pas dagen later in de pers vernomen”, aldus Lambert. Een uitspraak die voor de nodige beroering zorgde bij de parlementsleden.

Deru: “Geconfronteerd met ongekende catastrofe”

Na Lambert was het de beurt aan Didier Deru, burgemeester van Theux, die onder meer inging op de evacuatie van kampen van jeugdbewegingen in zijn gemeente. “Er zijn veel bruggen in Theux. Het afval, het puin en de bomen hoopten zich daar op en op het moment dat de bruggen bezweken, ontstond er een golf”, legde hij uit.

“We werden geconfronteerd met een ongekende catastrofe. Iedereen deed zijn best met de ontoereikende middelen die hij op dat moment had. Alleen de opmerkelijke solidariteit heeft voor een verlichting van de gebeurtenissen gezorgd”, aldus Deru. Volgens de burgemeester zullen dat soort rampen nog gebeuren. “Het is aan ons om te zien hoe we er ons tegen kunnen wapenen. Maar laat ons op dit moment erkennen dat de weg nog lang is”, besloot Deru.

Volgende week vrijdag komen de burgemeesters van Chaudfontaine, Pepinster en Trooz getuigen in de onderzoekscommissie.