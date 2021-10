Gaat Eden Hazard in actie komen tijdens zijn eerste Clasico? Thibaut Courtois geeft update over Real-ploegmakker

Zondag staat de Clasico tussen FC Barcelona en Real Madrid op het programma in La Liga. Met sowieso Thibaut Courtois in doel, maar zal ook Eden Hazard spelen?

Hazard moest bij de Rode Duivels op 7 oktober in de tweede helft van de halve finale van de Nations League tegen Frankrijk naar de kant met last. Het bleek om een overbelasting van zijn spieren te gaan. Hij keerde terug naar Madrid en werkte er een individueel programma af. Deze week trainde de aanvaller echter opnieuw mee met de groep.

De kans bestaat dus dat onze landgenoot voor het eerst sinds hij bij Real is een Clasico zal spelen. Voor een basisplaats zou Hazard wel nog niet in aanmerking komen. Marca stelt vrijdag dat ze bij Real zowel met Hazard als met Dani Carvajal geen risico willen nemen gezien hun recente geschiedenis op het vlak van blessures. Maar beide spelers zouden wel fit genoeg zijn om minuten te kunnen maken in Camp Nou. Hazard liet alvast zijn haar bijknippen met het oog op de match.

Bij Eleven Sports wordt de Spaanse kraker live uitgezonden en dus trok de TV-zender richting Madrid voor een babbel met Thibaut Courtois. Onze nationale nummer één gaf daarbij een update over zijn Belgische ploegmakker, Hazard.

“Hij voelt zich goed”, aldus Courtois. “Ze zijn voorzichtig met hem want ze willen niet dat er iets gebeurt met hem. Voor de supporters lijkt het misschien dat hij nog niet klaar is om te spelen, maar als ik hem zie voetballen dan doet hij het uitstekend. Hij is terug op zijn beste niveau. Dus voor mij lijkt het alsof het goed gaat met hem. Na de wedstrijd tegen Frankrijk voelde hij echter iets, dus zeiden ze dat het beste was om voorzichtig te zijn en geen risico’s te nemen. Maar ik denk dat hij klaar is om zondag te spelen voor onze ploeg.”