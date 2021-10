Seksueel geweld na een verkrachtingsdrug in iemands drankje te gieten in een café: de voorbije dagen hebben we geleerd dat het vaker voorkomt dan je zou denken. “Zoals bij alle vormen van seksueel geweld hebben we geen zicht op het échte cijfer, want velen doen geen aangifte”, klinkt het bij experts. Zij roepen op om op tijd aangifte te doen en leggen uit hoe het werkt.