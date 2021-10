Amerikaans Hooggerechtshof zal rechtszaken over Texaanse abortuswet versneld behandelen

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft beslist om twee rechtszaken over de strenge abortuswet in de staat Texas (versneld) te behandelen. Een opschorting komt er in afwachting van een beslissing echter niet.

Een nieuwe wet in Texas bepaalt dat vrouwen geen abortus meer mogen laten uitvoeren zodra de hartslag van het embryo waarneembaar is – ongeveer na zes weken zwangerschap, of wanneer de meeste vrouwen nog niet eens weten dat ze zwanger zijn. Een verbod dat ook geldt bij verkrachting of incest. De facto komt dat neer op een quasi-totaalverbod op abortus.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie en Texaanse proabortusgroeperingen spanden daarop twee aparte rechtszaken tegen de wet aan. Die twee beroepsprocedures worden nu versneld gehoord door de hoogste Amerikaanse rechtbank.

Een meerderheid van de rechters in het Hooggerechtshof weigerde wel om de wet in afwachting van een uitspraak op te schorten. Dat betekent dat vrouwen voorlopig geen abortus kunnen laten uitvoeren in Texas. De debatten voor het Hooggerechtshof in Washington D.C. staan gepland voor 1 november.