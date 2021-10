Zondag op het veld van Anderlecht zal het tweehonderd dagen geleden zijn dat Beerschot nog eens kon winnen in de competitie. Wij gingen op bezoek bij de club die de slechtste seizoensstart ooit in onze Belgische klasse evenaarde en zagen hoe er nog steeds gelachen kan worden. “Het is hier altijd al miserie geweest.”