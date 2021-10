Het schooljaar is zes weken bezig, en nú hebben de scholen geld gekregen van Ben Weyts (N-VA) om extra mensen aan te werven. In plaats van te juichen, zijn schooldirecteurs misnoegd. Zij moeten plots hun lessenroosters omgooien, áls ze al leerkrachten vinden. “Die manier van werken is hallucinant”, zegt ook Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (CD&V).