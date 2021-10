Wie is Geert Duyck? De nieuwe investeringspartner van Wouter Vandenhaute bij Anderlecht en ‘machtigste Vlaming in de Londense financiële wereld’

De naam van Geert Duyck had bij het grote publiek al veel bekender in de oren kunnen klinken. De Kortrijkzaan wordt al jaren ‘een van de machtigste Belgen in de Londense City’ – het financiële wereldcentrum - genoemd, maar blijft zelf liever discreet. Nu zorgt hij samen met voorzitter van Wouter Vandenhaute voor 24 miljoen euro ‘vers geld’ bij RSC Anderlecht. Wie zich in het Lotto Park in de debatten mengt, treedt hoe dan ook een beetje op de voorgrond.