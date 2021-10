Toen Baldwin schoot, draaiden de camera’s: politie onderzoekt filmopnames na dodelijk incident op filmset

Alec Baldwin in tranen aan het politiekantoor in Santa Fe, waar hij verhoord werd. — © AP

“Mijn hart is gebroken. Ik werk ten volle mee met het politieonderzoek naar hoe dit kon ­gebeuren.” Zo reageert Hollywoodster Alec Baldwin (63) op het drama waarbij hij beeldregisseur Halyna Hutchins (42) doodschoot. Wat er precies is misgegaan op de set van de western Rust is de politie volop aan het onderzoeken. Ze kan daarbij gebruikmaken van de filmopnames, want de camera’s waren aan het draaien.