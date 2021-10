Vijf voor twaalf na 4 op 12: nu is het ook voor Vincent Kompany van moeten

In het klassement staat Anderlecht op de rand van de top acht, op vijf punten van leiders Union en Club Brugge. Geen ramp, maar feit is wel dat paars-wit met 17 op 33 drie punten minder telt dan vorig seizoen na 11 matchen. En toen werd pas op de laatste speeldag de Champions’ play-offs gehaald. De ambities liggen dit jaar hoger. “Ik had wel verwacht dat we bij onze start enkele verborgen moeilijkheden zouden kennen”, aldus Kompany. Daarmee bedoelt de coach dat RSCA opnieuw veel nieuwe spelers moest inpassen. Toch is het probleem weer de wisselvalligheid. Soms is Anderlecht heel goed, zoals tegen Club Brugge, en lijkt het klaar om mee te doen voor de top drie. Maar dan kunnen de Brusselaars weer tegenvallen zoals op STVV vorige week (2-2). Er zijn nochtans meer ervaren pionnen aangetrokken om een stabielere club te worden. “Het is eerder wisselvalligheid in de resultaten dan in de prestaties”, gaat Kompany verder. “Voor Sint-Truiden dateert onze laatste zwakke performance al van de match op Vitesse. In andere duels, zoals op Genk, waren we wel goed, maar vergaten we onszelf te belonen.”

Zo’n scenario voltrok zich ook tegen Oostende, waardoor paars-wit nu in een zwakke serie zit van 4 op 12. Dan is het opeens toch erg belangrijk om tegen Beerschot te winnen. De Antwerpse club is met 2 op 33 een van de minst presterende clubs in Europa. Ze concurreren met het Luxemburgse Rodange (1 op 27), het Turkse Rizespor (1 op 27), het Roemeense Academica Clinica (3 op 36) en het Spaanse Getafe (2 op 27). Niemand wil het kneusje zijn dat als eerste de boot in gaat tegen dit Beerschot. Zeker Kompany niet. “Na onze slechte dag tegen STVV hebben we vooral honger. We spelen thuis en willen met veel intensiteit en tempo beginnen. Dat staat allemaal los van de situatie van de tegenstander, maar we gaan Beerschot ook niet onderschatten. We moeten regelmaat in onze prestaties krijgen.”

21 gelijkspelen

Na de vroegtijdige Europese uitschakeling moet Anderlecht de schwung in het klassement houden. We mogen wellicht enkele wissels verwachten in de basiself, maar het is vooral tijd om nog eens te winnen. Te meer omdat het voor Kompany een jubileummatch is. De 35-jarige coach zit voor de 50ste keer op de bank als hoofdtrainer van Anderlecht. Na zijn eerste 49 duels staat de teller op 18 zeges, 21 gelijkspelen en 10 nederlagen. De ploeg scoorde 76 keer, maar slikte ook 56 tegengoals. Slechts 36,7 procent van de matchen wordt dus gewonnen. Hoe maakt Kompany de balans op? “Het is te vroeg voor een oordeel”, besluit hij. “Ik ben wel coach geworden in een van de moeilijkste periodes in de geschiedenis van Anderlecht. We speelden vorig seizoen met zowat de jongste ploeg in België en de beste spelers werden dan nog verkocht. Club Brugge speelde één keer met veel jonkies en verloor 6-1 van Gent. Standard lanceert jeugd, maar dat heeft een impact. Wij deden dat vorig seizoen elke week. Het is nu anders om Anderlecht-coach te zijn dan in mijn tijd als speler.”

Klopt, maar met draws tegen KVO en STVV kom je er niet. Tegen Beerschot moet Kompany winnen.