Drievoudige aanval vanuit Italië op eigenzinnige Cristiano Ronaldo: “Hij lapte de regels aan zijn laars”

Cristiano Ronaldo was deze week de grote held bij Manchester United. De Portugese superster bezorgde zijn club een 3-2 zege tegen Atalanta in de Champions League met een late kopbalgoal. Maar tegelijkertijd krijgt Ronaldo bakken kritiek over zich heen in Italië.

CR7 liet afgelopen zomer Juventus na drie seizoenen achter zich, voor een terugkeer naar Old Trafford. De Oude Dame wilde met Ronaldo de Champions League winnen, maar kwam geen enkele keer verder dan de kwartfinales. Juventus won wel twee keer de titel en één keer de beker, terwijl Ronaldo 101 keer scoorde, maar een groot succes was zijn Italiaanse periode niet.

Deze week spraken twee van zijn ex-ploegmaats best kritisch over de 36-jarige Portugees. Eerst was het de beurt aan Leonardo Bonucci.

“De aanwezigheid van Ronaldo had een grote invloed op ons”, aldus de Italiaanse verdediger bij The Athletic. “Alleen al trainen met hem gaf ons dat tikkeltje extra, maar onbewust ging spelers denken dat we wedstrijden gingen winnen enkel en alleen door zijn aanwezigheid. Het idee dat één speler ons naar successen zou kunnen leiden. We begonnen dus tekort te schieten in onze dagelijkse arbeid. De bescheidenheid, de opoffering en de wil om elke dag opnieuw voor je ploegmakkers te vechten. Dat zag je minder worden, de voorbije jaren.”

“Vorig seizoen eindigden we als vierde en wonnen we de Coppa Italia omdat we opnieuw een team waren”, ging Bonucci verder. “Als je destijds een stuk hout in onze kleedkamer had gegooid, dan was het in brand gevlogen. Dat misten we. Zo’n zaken werden als te vanzelfsprekend aangenomen omdat als we de bal aan Cristiano zouden geven, we wel gingen winnen. Alleen had hij het team even hard nodig als wij hem. Er moest een wisselwerking zijn want een team stuwt een individu naar grotere hoogtes, ook al is dat de beste speler ter wereld.”

© REUTERS

“Hij had beter vroeger vertrokken”

Een paar dagen later kwam ook Giorgio Chiellini kritisch uit de hoek. “Ik wist al vrij snel dat Ronaldo Juventus wel eens kon verlaten”, aldus de rasverdediger bij DAZN. “We zaten op een punt in de werkrelatie waarbij hij een nieuwe motivatie nodig had en een team dat voor hem zou spelen. Als hij dat heeft, kan hij altijd beslissend zijn, zoals voor Juve. Maar de club was een proces van verjonging begonnen. Het zou een bonus geweest zijn als Cristiano was gebleven, maar het was niet onlogisch dat hij koos voor het heden in plaats van voor de toekomst.”

Ronaldo vertrok wel pas op het einde van de transfermarkt en dat kwam niet zo goed aan in Turijn. “Hij verliet ons op 28 augustus. Het zou veel beter geweest zijn als Cristiano vroeger vertrokken was, zodat we ons hadden kunnen voorbereiden. Spijtig genoeg hebben we daar een prijs voor moeten betalen. Het zorgde voor een shockeffect en we zijn punten kwijtgespeeld in het begin net daardoor. Als hij op 1 augustus weg was geweest, hadden we tijd gehad om ons te reorganiseren en klaar te zijn voor het nieuwe seizoen”, aldus nog Chiellini.

Juventus begon de Serie A met een povere 2 op 12 en stond na vier speeldagen voorlaatste. Sindsdien won de Oude Dame vier keer op rij in eigen land en drie keer in de Champions League.

© Tuttosport

Maar na de uitlatingen van het centrale duo vond Tuttosport het nodig om Ronaldo nog wat extra kritiek te geven. Volgens de Turijnse sportkrant en de doorgaans goed ingelichte Guido Vaciago golden er voor de Portugees andere regels dan voor de rest van het team.

“Ronaldo lapte de regels van de kleedkamer aan zijn laars. Regels die ontstaan waren uit gelijkheid, eenheid en bescheidenheid. Zijn gedrag, zowel op als naast het veld, werd niet door iedereen geapprecieerd”, klinkt het. “Ronaldo hielp ook nauwelijks op defensief vlak en paste zich nooit aan aan de teamgeest. Dat had zijn invloed op de prestaties van Juventus.”