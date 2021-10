Crewlid per ongeluk doodgeschoten tijdens opnames nieuwe film Alec Baldwin

Alec Baldwin is coproducer van en acteur in ‘Rust’. — © AFP

Op de set van ‘Rust’, een nieuwe film van Hollywoodacteur Alec Baldwin, is een medewerkster om het leven gekomen, een ander crewlid raakte zwaargewond. Dat bevestigt de lokale politie. Er zou tijdens het filmen in de Amerikaanse staat New Mexico een ongeval gebeurd zijn met een vuurwapen dat als rekwisiet diende.

Volgens een verklaring van het Santa Fe County Sheriff’s Department is donderdag een 42-jarige vrouw overleden bij het incident en is een 42-jarige man gewond geraakt. “Het lijkt erop dat tijdens de scène die gefilmd werd een vuurwapen als rekwisiet is gebruikt toen het werd afgevuurd. Speurders onderzoeken hoe en wat voor type projectiel werd afgeschoten.” De politie werd rond 13.50 uur lokale tijd ter plaatse geroepen met de melding dat iemand was neergeschoten.

Het vrouwelijke crewlid zou in haar buik geraakt zijn, schrijft showbizzsite Deadline. Ze werd nog per helikopter naar het universitair ziekenhuis van New Mexico overgebracht, maar kon niet gered worden. Haar mannelijke collega, die in de schouder zou zijn getroffen, werd met een ambulance naar het Christus St. Vincent’s ziekenhuis vervoerd, waar hij op de dienst intensieve zorgen ligt.

“Losse flodders”

Volgens Deadline werd het wapen naar verluidt gehanteerd door een hoofdrolspeler. Een woordvoerder van de productie verklaarde dat er “een ongeluk was op de set in New Mexico van Rust waarbij een nepwapen met losse flodders verkeerdelijk afging”. De nieuwssite wijst erop dat het niet de eerste keer zou zijn dat wapens met losse flodders toch doden maken op filmsets: onder anderen de zoon van Bruce Lee overleed bij zo’n ongeval.

Alec Baldwin is coproducer van de western Rust en acteert erin naast onder anderen Travis Fimmel, Brady Noon, Frances Fisher en Jensen Ackles. Baldwin postte eerder op de dag nog een foto vanop de set, met nepbloed op zijn buik: “Terug naar in persoon op kantoor werken. Verdorie, het is vermoeiend.”

