Groothertogdom Luxemburg gaat cannabisgebruik (thuis) toelaten

Elk huishouden zal het recht hebben om thuis vier cannabisplanten te kweken, aldus de regering op een persconferentie. Daarbij waren verschillende ministers aanwezig, zoals die van Volksgezondheid, Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Justitie. De maatregel kadert in een wetgevend pakket in de strijd tegen de drugsgerelateerde criminaliteit.

Het Groothertogdom behoudt het verbod op het gebruik van cannabis in het openbaar, maar zal een “lichtere strafrechtelijke procedure” invoeren, die beperkt blijft tot een boete van 145 euro als de consumptie of aankoop niet meer dan drie gram bedraagt.

De coalitieregering had na de verkiezing in 2018 beloofd recreatief cannabisgebruik te decriminaliseren of zelfs te legaliseren, via productie op het eigen grondgebied. De regering van de liberale premier Xavier Bettel moest de ambitie weliswaar omlaag bijstellen, vanwege de betrekkingen met de buurlanden. Frankrijk vreesde zo smokkel aan de grenzen.

Begin volgend jaar neemt het parlement het wetgevende pakket onder de loep. Tegen eind 2022 kan daarover gestemd worden.