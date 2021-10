Man (24) aangehouden voor betrokkenheid bij aanslag op Ariana Grande-concert in Manchester in 2017

De Britse politie heeft een 24-jarige man opgepakt in verband met de aanslag bij een concertzaal in Manchester in 2017. Volgens de politie is de man opgepakt op de luchthaven van Manchester, kort na zijn terugkomst in het Verenigd Koninkrijk.

Hij is opgepakt op verdenking van het voorbereiden van terreurdaden of het helpen van anderen in het voorbereiden van terreurdaden.

Moslimextremist Salman Abedi blies zichzelf in 2017 op bij de Manchester Arena op het einde van het concert van popster Ariana Grande. Daar kwamen ouders hun kinderen ophalen na het concert. Er vielen 22 doden, onder wie kinderen. Zijn broer Hashem kreeg in augustus vorig jaar een celstraf van 55 jaar voor zijn aandeel in de aanslag.