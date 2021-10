Scheepswrak lekt gif in Noordzee: waardes zijn “onmeetbaar hoog”

In de Tweede Wereldoorlog werd het schip door de Duitsers gebruikt om mijnen te leggen in de Noordzee. Tachtig jaar later zorgt de KW58 Hendrikus opnieuw voor gevaar. Uit het wrak, dat voor de Oostendse kust ligt, sijpelt mogelijk een hoge concentratie gif de zee in. Volgens het Duitse team dat de metingen deed was de aangetroffen waarde TNT ‘onmeetbaar hoog’. Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) hoopt voor eind dit jaar een tweede, betere, analyse te ontvangen, want mogelijk is de hoge meting te wijten aan slecht functionerende apparatuur.