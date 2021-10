Immens populaire Zweedse rapper op straat doodgeschoten: wilde bende die hem al eens mishandelde hem nu dood?

Zweden is in rouw: een van de populairste rappers van het land is donderdagavond op straat doodgeschoten. Volgende week had de 19-jarige Einar moeten getuigen op het proces tegen een beruchte misdaadbende, die hem al eens ontvoerd en zwaar mishandeld had na twee van zijn collega’s te hebben ingeschakeld als lokaas. De politie weet dan ook waar ze haar verdachten moet zoeken. Geweld van misdaadbendes is meer dan ooit een probleem in het Scandinavische land.