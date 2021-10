Experts vragen Vlaamse regering om veestapel af te bouwen: minder varkens, koeien en kippen om het klimaat te redden

Zo’n 23 miljoen kippen, 1,7 miljoen varkens, 100.000 melkkoeien en 40.000 zoogkoeien. Met zoveel dieren zou de veestapel in Vlaanderen moeten verminderen, zegt het Vlaams Klimaatpanel in een advies aan de Vlaamse regering. Die buigt zich volgende vrijdag over extra maatregelen voor het klimaat. Maar volgens het Klimaatpanel is een belangrijke vermindering van de CO2-uitstoot in de landbouw onmogelijk zonder te raken aan de veestapel.