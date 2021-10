Nog altijd geen overwinning voor Moeskroen, dat gelijkspeelt tegen RWDM

Moeskroen heeft vrijdagavond op de 9e speeldag van de 1B Pro League 1-1 gelijkgespeeld in eigen huis tegen RWDM. Moeskroen kon nog niet winnen dit seizoen en staat laatste met drie punten, zes punten achter RWDM dat voorlaatste is.

De mannen van nieuwe coach José Jeunechamps begonnen goed aan de wedstrijd. In de achtste minuut vond Tainmont Lucas Ribeiro Costa en die schoot de bal in de rechterbenedenhoek binnen. Diezelfde Ribeiro miste vijf minuten voor rust nog de kans op een tweede treffer. Hij duwde een voorzet naast. In de 62e minuut konden de bezoekers tegenscoren via een kopbal van Abdoul Danté na een vrije trap. Daar bleef het bij. Moeskroen blijft zonder overwinning achter.