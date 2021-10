Belgen in het buitenland: Arsenal en Sambi Lokonga winnen van Aston Villa, invaller Praet viert met Torino

De thuisploeg dankte Partey (23.), Aubameyang (45.+6) en Smith Rowe (56.) voor de goals. De tegentreffer van Ramsey (82.) voor Aston Villa kwam te laat. Voor Sambi Lokonga was het zijn vijfde basisplaats dit seizoen. Arsenal is na negen wedstrijden voorlopig negende met 14 punten, Aston Villa staat op de dertiende plaats met 10 punten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de Serie A hielp invaller Dennis Praet Torino aan de drie punten tegen Genoa, zonder de geblesseerde Zinho Vanheusden. De Rode Duivel viel op het uur in bij de thuisploeg en was zeer nadrukkelijk aanwezig. Hij zag Brekalo dertien minuten voor tijd, op assist van Mergim Vojvoda (ex-Standard), de winnende treffer maken. Torino is tiende in Italië, met elf punten. Genoa blijft voorlaatste met slechts zes punten.

In Nederland speelden Fortuna Sittard en rechtsback Mickaël Tirpan 1-1 gelijk bij Willem II. Tirpan werd bij de rust gewisseld voor Noslin, die de bezoekers na 54 minuten op voorsprong bracht. Kohlert (59.) hield nog een punt thuis voor Willem II. De Tilburgers zijn voorlopig de revelatie in de Eredivisie en staan knap derde. Fortuna Sittard is veertiende.