Sory Kaba probeert reputatie van moeilijke jongen van zich af te spelen bij OHL: “Mensen moeten begrijpen hoe mijn karakter werkt”

Een echte lefgozer. Een selfmade man. Op zijn zeventiende trok Sory Kaba (26) op zijn eentje vanuit Guinee naar Madrid om zich er in een voetbalacademie in te schrijven. Via de Spaanse vijfde klasse belandde hij uiteindelijk in het profvoetbal. Vorig weekend maakte hij op Sclessin in de 99ste minuut zijn eerste goal voor OHL. Zijn reputatie van moeilijke jongen wuift hij weg. “De mensen moeten begrijpen hoe mijn karakter werkt”, zegt hij. Maak kennis met Sory – not Sorry.