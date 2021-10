CEO Oleg Petrov en sportief directeur Paul Mitchell over hun strategie met Cercle: “We blijven in dit project geloven. Geef ons gewoon wat tijd”

Gered van de ondergang, van 1B naar 1A gebracht, 50 miljoen euro geïnvesteerd en een jaarlijks budget van 20 miljoen euro. AS Monaco is niet alleen de eigenaar, maar ook de suikeroom van Cercle Brugge. En toch is bij de achterban het ongenoegen en wantrouwen groot als het over de hoofdaandeelhouder (98 procent) gaat. Vreemd, want CEO Oleg Petrov (58) en sportief directeur Paul Mitchell (40) hebben het beste voor met Cercle. Dat blijkt uit ons exclusief gesprek met het sterke duo.