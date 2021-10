GENTBRUGGE

Omwonenden zijn teleurgesteld in de renovatie van het E17-viaduct in Gentbrugge, het zogenaamde brokkelviaduct, dat onlangs nieuwe voegen en geluidsschermen heeft gekregen. Na een renovatie van 40 miljoen euro, is het lawaai alleen maar toegenomen, klinkt het. “De overlast is nog groter dan ervoor.”