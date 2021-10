Vrouw zonder papieren hervat hongerstaking in Begijnhofkerk

Een van de bezetters van de Begijnhofkerk in het centrum van Brussel is woensdag opnieuw aan een hongerstaking begonnen. Een interne nota van de Dienst Vreemdelingenzaken doet de vrouw vermoeden dat haar regularisatieaanvraag zal worden afgewezen, zegt de organisatie Unie voor de Regularisatie van Sans-Papiers.

Afgelopen zomer hield een groep van zowat 430 mensen zonder papieren een hongerstaking in de Begijnhofkerk en in de Brusselse universiteiten VUB en ULB. Op 21 juli kwam er na zestig dagen een einde aan de actie, zonder dat het tot de geëiste collectieve regularisatie kwam. Wel kregen de hongerstakers de belofte dat hun dossiers individueel behandeld zouden worden volgens de bestaande regels.

Een van de hongerstakers van toen, een vrouw die sinds 2009 in België verblijft, zou op 4 oktober een interne nota van de Dienst Vreemdelingenzaken te zien hebben gekregen waarin elementen in haar voordeel worden opgesomd, zoals uitzicht op werk, een opleiding Nederlands, het feit dat ze familie heeft in België en haar sociaal engagement. Toch wordt op het einde van het document de mogelijkheid van een tijdelijke regularisatie uitgesloten, waardoor de enige overgebleven mogelijkheid een weigering zou zijn. Een officiële beslissing heeft de vrouw nog niet gekregen.

Woensdag zou ze uit wanhoop beslist hebben de hongerstaking te hervatten. “Als zij met een erg volledig dossier wordt geweigerd, dan zal 90 procent van de hongerstakers hun dossiers geweigerd zien”, vreest Mohammed, een woordvoerder van de actievoerders in de kerk. Als blijkt dat de regularisatieaanvragen tot niets leiden, zal er volgens hem opnieuw een collectieve hongerstaking starten.