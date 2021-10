Nasa keert in februari terug naar de maan

De Nasa zegt vrijdag dat het in februari de Artemis 1-ruimtevlucht wil lanceren. Het is de eerste missie van het Amerikaanse programma om terug te keren naar de maan.

De cruciale missie was aanvankelijk voor het einde van het jaar gepland. Met de missie gaat het Artemis-programma echt van start. De Verenigde Staten willen daarmee weer met mensen naar de maan, onder wie de eerste vrouw.

Op de eerste testvlucht zal er geen astronaut aan boord zijn. De nieuwe gigantische raket van de Nasa, SLS genoemd, moet de Orion-capsule naar de maan stuwen, vooraleer die terugkeert naar de aarde.

“Het venster voor de lancering opent zich op 12 februari, de laatste kans in februari is de 27ste”, zei Mike Sarafin, de verantwoordelijke voor de missie, op een persconferentie. In geval van nood, bijvoorbeeld als de raket niet op tijd klaar is, zijn er nog mogelijkheden in maart en april.