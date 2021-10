Zakenpartner van Trump-vertrouweling Rudy Giuliani veroordeeld in New York

Een rechtbank in New York heeft een gewezen zakenpartner van Rudy Giuliani, de vroegere advocaat van ex-president Donald Trump, veroordeeld wegens illegale campagnegiften.

Het openbaar ministerie in Manhattan deelde vrijdag mee dat de jury Lev Parnas en een medebeklaagde unaniem schuldig bevond. Met illegale giften voor de Congresverkiezingen in 2018 probeerden ze invloed te kopen bij politici om hun zakenbelangen te dienen. Een strafmaat is nog niet bekendgemaakt.

Parnas legde bezwarende verklaringen af over Trump in zijn eerste afzettingsprocedure eind 2019, begin 2020. In die procedure werd Trump ervan beschuldigd dat hij er bij de Oekraïense president Volodymyr Zelenski op aandrong om een onderzoek te voeren tegen zijn politieke rivaal Joe Biden, om zo de presidentsverkiezingen van 2020 te beïnvloeden. Giuliani zou in Oekraïene geprobeerd hebben om belastend materiaal tegen Biden te vinden. Daarbij zou Parnas een centrale rol gespeeld hebben. Maar veel succes had Trump dus niet. Democraat Biden won de verkiezingen en is sinds januari president. Om Trump te veroordelen in de afzettingsprocedure was een meerderheid in de Senaat nodig, maar die kwam niet tot stand.