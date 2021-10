Vier inzittenden om het leven gekomen nadat auto in water belandde in Gent

In Gent zijn vier inzittenden van een wagen om het leven gekomen nadat het voertuig door een nog onbekende oorzaak in het water belandde aan de Huidevetterskaai. Dat bevestigt de Gentse lokale politie zaterdag aan Belga.

De lokale politie kreeg rond 2.30 uur een melding dat een voertuig door een afsluiting reed aan de Huidevetterskaai en in het water van de Leie belandde. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de brandweer zette duikers in. Ze troffen de wagen aan onder water, met daarin vier inzittenden. De vier personen kwamen om het leven, maar hun identiteit is nog niet bekend. De omstandigheden van het ongeval worden onderzocht, zegt de politie. Voorlopig gaat men uit van een verkeersongeval met dodelijke afloop.

Het ging om een Peugeot met Franse nummerplaat, zo werd vernomen bij de politie en het Oost-Vlaamse parket. Of de slachtoffers ook afkomstig zijn uit Frankrijk wordt nog onderzocht. Er werd een wetsdokter aangesteld om de doodsoorzaak te achterhalen. Het parket en een verkeersdeskundige kwamen ook afgelopen nacht ter plaatse voor verder onderzoek.

Buurtbewoners werden ‘s nachts wakker met een klap, getuigen ze. De wagen kon door de hulpdiensten snel op de kaai getrokken worden, maar de brandweer en politie konden enkel de levenloze lichamen uit het voertuig halen. Volgens omwonenden gaat het om drie mannen en een vrouw.

De Huidevetterskaai is een kalme eenrichtingsstraat met kasseien langs het water in de Gentse binnenstad, maar wordt volgens bewoners regelmatig gebruikt als doorsteek naar de Sleepstraat. In die zijstraat van de Sleepstraat is de snelheid begrensd tot 30 kilometer per uur. De wagen belandde in het water op een stuk met een lichte bocht en brak door een stalen balustrade.

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat er in Gent mensen overlijden nadat ze met hun auto in het water belanden. In juni vorig jaar stierf een man van 24 jaar en een vrouw van 18 nadat ze aan de Sint-Jorisbrug het water in reden. De bestuurder zou toen de controle over het stuur verloren zijn en tegen de afsluiting gebotst zijn, waarna het voertuig in het water terechtkwam. (bst)

© Bert Staes

© Bert Staes