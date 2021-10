Wat als de volgende waterbom boven Vlaanderen barst? Een scenario van honderdduizend slachtoffers en twee miljard euro schade

Tot 2 miljard euro schade en honderdduizend slachtoffers. Dat is de mogelijke tol als de neerslag die deze zomer Luik deed onderlopen, boven Vlaanderen valt, melden de Vlaamse ministers Lydia Peeters en Zuhal Demir zaterdag na berichtgeving in De Standaard. Ze stellen nu een expertenpanel samen.

Vlaams minister van Mobiliteit ­Lydia Peeters (Open VLD) liet enkele scenario’s analyseren om na te gaan wat de gevolgen voor Vlaanderen zouden zijn van een waterbom zoals die in Wallonië in juli. De conclusies noemt ze “zeer verontrustend”. Als een vergelijkbare waterbom over heel Vlaanderen zou trekken, wordt de schade op ongeveer 2 miljard euro geraamd en zouden tot honderdduizend mensen door het wassende water getroffen worden.

In het plausibelere scenario dat de extreme neerslag zich ­beperkt tot een of meerdere van de elf rivierbekkens die Vlaanderen telt, varieert dat. Een waterbom ­boven het Beneden-Scheldebekken, dat zich uitstrekt van Gent tot Geel en van Antwerpen tot bijna in Brussel en waarin 69 gemeenten liggen, zou de zwaarste tol ­eisen. In het meest extreme scenario zouden de straten van Antwerpen blank komen te staan, zoals in Luik deze zomer.

Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg, de overheidsinstelling die het onderzoek coördineert, verwacht evenwel geen dodelijke slachtoffers zoals in de Vesdervallei. “Door het Vlaamse reliëf zou een stijging van het water hier altijd trager gaan.”

Voorbereiden

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en minister van Omgeving Zuhal Demir voegen er in een persbericht aan toe dat het belangrijk is om voorbereid te zijn op extreme weersomstandigheden en klimatologische uitdagingen. “We moeten ons wapenen tegen frequente periodes van (extreem) hoge neerslag en daarom stellen we een multidisciplinair experten-panel samen’, zeggen ze.

Volgens Peeters is Vlaanderen bij de watersnood in juli ontsnapt aan erger door infrastructuurwerken tegen hoogwater die de Vlaamse Waterweg en de Vlaamse Milieu Maatschappij al uitvoerden, bijvoorbeeld langs de Maas en de Demer.

De Nederlander Henk Ovink zal het multidisciplinair expertenpanel leiden. “Zijn expertise en gezag als Nederlands eerste internationale watergezant wordt wereldwijd erkend. Hij maakte eerder bijvoorbeeld deel uit van Amerikaans president Obama’s ‘Hurricane Sandy Rebuilding Taskforce’, die de in 2015 zwaar getroffen Amerikaanse oostkust na de verwoestende superstorm Sandy moest wapenen tegen klimaatverandering, zeespiegelstijging en extreme stormen”, zegt Peeters.

Vlaanderen moet blijven investeren in voorspellingstools voor overstromingen en kritieke punten verder beveiligen, voegt minister Demir toe. “De ramingen en impactanalyses van vandaag geven ons extra munitie en voldoende argumenten om de strijd morgen verder te voeren en Vlaanderen nog beter te beschermen.”