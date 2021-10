Twee gepantserde legervoertuigen botsen op elkaar op openbare weg, waarna brandstoftank scheurt

De aanrijding gebeurde even na 9 uur toen in totaal vier voertuigen van Defensie in colonne onderweg waren op de Brugse Steenweg in Sint-Joris. Vooraan reden twee lichtere legervoertuigen, achteraan reden twee Piranha’s AIV (Armoured Infantry Vehicle), gepantserde voertuigen die elk 22 ton zwaar zijn. Het eerste legervoertuig moest plots hevig remmen omdat een vrouw in haar wagen voorop plots af wilde slaan. De eerste drie voertuigen konden nipt remmen maar de laatste Piranha knalde op zijn voorligger. Het wegdek was op dat moment nog nat en een voertuig van 22 ton zwaar kon niet zomaar gestopt worden. Bij de aanrijding vielen geen gewonden maar de brandstoftank links achteraan van de eerste Piranha scheurde open. Daardoor kwam veel brandstof op de weg terecht. De brandweer damde eerste de goot af om te verhinderen dat de brandstof in de riolering liep. Daarna werd de weg vrijgemaakt met absorberende korrels. Intussen moest het verkeer beurtelings passeren. De politie deed er de nodige vaststellingen. Het duurde een hele poos eer de weg terug vrij was. De Piranha kon immers niet meer de baan op en moest getakeld worden, wat ook geen sinecure was.

© jhm

Op weg naar Leopoldsburg

De colonne legervoertuigen was zaterdagochtend op weg van het kwartier van Lombardsijde, enkele kilometers van de plaats van de aanrijding, naar Leopoldsburg. Daar zou de bemanning deelnemen aan een oefening met de Piranha’s. Beide voertuigen worden ingezet bij medische interventies op missies in het buitenland. Ze zijn niet afkomstig van Lombardsijde waar hoofdzakelijk met Unimog’s wordt gereden. De ene Piranha is afkomstig van Leopoldsburg zelf, de andere van de basis in Marche-en-Famenne. Ze waren in Lombardsijde in het kader van een opleiding. Normaal moesten ze via de snelweg, waar de voertuigen 90 kilometer per uur halen, aankomen rond de middag in Leopoldsburg. Dat is niet gelukt. De aanrijding lokte veel kijklustigen in Sint-Joris. Jelle Houwen